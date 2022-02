Ascolti TV | Lunedì 14 febbraio 2022 Màkari vincente ma in calo 4 | 8 mln – 22 9% | GF Vip a 3 | 3 mln 22 5%

(Di martedì 15 febbraio 2022)2 Nella serata di ieri,14, su Rai12 ha conquistato 4.808.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.347.000 spettatori con uno share del 22.5% (Night di 10 minuti a 1.339.000 e il 32.4%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei – Love Edition interessa 1.177.000 spettatori (5%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 850.000 spettatori pari al 4.1% (presentazione a 830.000 e il 3.4%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.157.000 spettatori con il 5.2% (presentazione a 869.000 e il 3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 829.000 spettatori (4.7%). Su La7 Sherlock registra 290.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 309.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Avamposti – Uomini in Prima ...

