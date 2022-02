Alessandro Baricco: “Dopo il trapianto è ora di andare avanti” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni“, aveva annunciato lo scorso 22 gennaio Alessandro Baricco, autore di “Novecento” e “The Game“. Dopo il trapianto di cellule staminali, donate dalla sorella Enrica – donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso – il 64enne ha lasciato finalmente l’ospedale e sui social ha scritto: “A casa, finalmente. Grande gioia. Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell’Istituto di Candiolo (Torino, ndr): da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza. È andato proprio tutto liscio, ... Leggi su zon (Di martedì 15 febbraio 2022) “Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a undi cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni“, aveva annunciato lo scorso 22 gennaio, autore di “Novecento” e “The Game“.ildi cellule staminali, donate dalla sorella Enrica – donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso – il 64enne ha lasciato finalmente l’ospedale e sui social ha scritto: “A casa, finalmente. Grande gioia. Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell’Istituto di Candiolo (Torino, ndr): da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza. È andato proprio tutto liscio, ...

