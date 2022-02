Albertini: 'Kessie non va fischiato ma faccia chiarezza' (Di martedì 15 febbraio 2022) In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua l'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini: 'E' difficile calarmi nei panni di Franck - esordisce - Io sono cresciuto ... Leggi su milanlive (Di martedì 15 febbraio 2022) In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua l'ex centrocampista del Milan, Demetrio: 'E' difficile calarmi nei panni di Franck - esordisce - Io sono cresciuto ...

Advertising

MilanWorldForum : Albertini sul caso Kessie. Le dichiarazioni QUI -) - MilanLiveIT : ???#Milan - #Albertini invita i tifosi a non fischiare #Kessie! Voi cosa ne pensate? - gilnar76 : Albertini su Kessie: «Tifosi, non fischiatelo. Vi spiego perché non conviene» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - gilnar76 : Caso Kessie, Albertini: «Abbiamo superato l’addio di Van Basten, possiamo farcela» #Acmilan #Milan #Seriea… - Milannews24_com : L’appello di #Albertini ai tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Albertini Kessie Albertini: 'Kessie non va fischiato ma faccia chiarezza' Le parole di Demetrio Albertini in merito alla situazione Franck Kessie. Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate a La Gazzetta dello Sport Franck Kessie, inevitabilmente, continua a far discutere. Il centrocampista, che ...

Milan, i tifosi non lo sopportano ma per Albertini può decidere il derby - Top News Per l'ex centrocampista rossonero due possono essere gli uomini chiave di Pioli e uno di questi è proprio quel Kessie che ora più che mai è nel mirino della tifoseria. Dice Albertini. La chiave del ...

Albertini: “Kessie non va fischiato ma faccia chiarezza” MilanLive.it Albertini: “Kessie non va fischiato ma faccia chiarezza” Demetrio Albertini: “E’ difficile calarmi nei panni di Franck – esordisce – Io sono cresciuto nel Milan, ho un senso di appartenenza diverso probabilmente. Però Kessie è stato e resta un giocatore ...

Caso Kessie, Albertini: «Abbiamo superato l’addio di Van Basten, possiamo farcela» Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del caso Kessie. TIFOSI STANCHI – «Prolungare la comunicazione spazientisce chi osserva ma è interessato ai fatti.

Le parole di Demetrioin merito alla situazione Franck. Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate a La Gazzetta dello Sport Franck, inevitabilmente, continua a far discutere. Il centrocampista, che ...Per l'ex centrocampista rossonero due possono essere gli uomini chiave di Pioli e uno di questi è proprio quelche ora più che mai è nel mirino della tifoseria. Dice. La chiave del ...Demetrio Albertini: “E’ difficile calarmi nei panni di Franck – esordisce – Io sono cresciuto nel Milan, ho un senso di appartenenza diverso probabilmente. Però Kessie è stato e resta un giocatore ...Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del caso Kessie. TIFOSI STANCHI – «Prolungare la comunicazione spazientisce chi osserva ma è interessato ai fatti.