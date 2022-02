(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 14 febbraio, sono intervenutiSS 7 Bis, denominata Variante, per un incidente stradale che ha visto coinvolte duein uno scontro frontale. A bordo dei veicoli due persone, un uomo e una donna di 39 e 41 anni, i quali sono entrambi rimastinele sono stati trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Violento impatto tra due autovetture sulla SS7 Bis: due feriti ** - SEOWordpressit : @EdwardRed7 @FBiasin Oltretutto è proprio un impatto violento che aggrava il tutto. Però NOI le decisioni arbitral… - salernonotizie : Violento impatto tra due auto a Campolongo: 4 feriti, un giovane è grave in ospedale - toscanamedianew : Cammina vicino ai binari, violento impatto col tram - occhio_notizie : Due auto si scontrano e dal violento impatto una si ribalta: paura in #Campania nella notte |… -

Ultime Notizie dalla rete : Violento impatto

Salernonotizie.it

... hanno operato come "Angeli dell'Autostrada" riuscendo ad evitare unincidente con i ... dove sarebbe stato impossibile evitare un. Gli agenti hanno operato non solo con grande ...Stando a quanto si legge dal notiziario, lo scenario è davvero ' tremendo': l'è stato talmenteda provocare il distaccamento totale del manifesto appeso, precipitato in seguito sul ...A bordo dei veicoli due persone, un uomo e una donna di 39 e 41 anni, entrambi rimasti feriti nel violento impatto sono stati trasportati presso l’ospedale Moscati per le cure del caso.Sono quattro i feriti rimasti coinvolti nel violento impatto tra due auto, nell’incidente che si è verificato, in prossimità di un incrocio, a Campolongo, sabato scorso. Sono stati trasportati agli ...