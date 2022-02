Ucraina, Scholz a Kiev: «Ucraina nella Nato non è in agenda». Lavrov: possibile accordo con l'Occidente (Di lunedì 14 febbraio 2022) La crisi Ucraina con 130.000 soldati russi segnalati in avvicinamento al confine continua a destare grandi preoccupazioni nel mondo. Una possibile invasione avrebbe ripercussioni su vasta scala e in... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 febbraio 2022) La crisicon 130.000 soldati russi segnalati in avvicinamento al confine continua a destare grandi preoccupazioni nel mondo. Unainvasione avrebbe ripercussioni su vasta scala e in...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - pasesp79 : Crisi ucraina: per Scholz adesione Kiev a Nato 'non è in agenda'. Lavrov: 'C'è possibilità di un accordo con l'Occi… - MalcomJ66806952 : Forse non è chiaro che la Russia non vuole missili Nato a casa sua. Ma gli occidentali continuano a provocare. Nel… -