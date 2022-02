Sci alpino, Federica Brignone: “Tolte le 4 curve sul muro, faccio schifo. A Milano-Cortina 2026 non ci sarò” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Federica Brignone lancia l’allarme in vista della combinata delle Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo le prove cronometrate l’azzurra ha confermato di non avere il minimo feeling con la pista di discesa e dunque di sentirsi in grande difficoltà: “E’ andata malissimo questa prova. Non ho un buon feeling, non l’ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curva sono subito scivolata e non sono neanche riuscita tirare la curva quella che l’altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mi sono fermata. Non riesco a fare nessuna differenza”. Prosegue Brignone sull’analisi della sua prestazione in discesa ed usa parole durissime: “Vado bene solo nelle 4 curve di muro qua sotto, non sono abbastanza. Tutto il resto faccio schifo. Vado in tilt ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)lancia l’allarme in vista della combinata delle Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo le prove cronometrate l’azzurra ha confermato di non avere il minimo feeling con la pista di discesa e dunque di sentirsi in grande difficoltà: “E’ andata malissimo questa prova. Non ho un buon feeling, non l’ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curva sono subito scivolata e non sono neanche riuscita tirare la curva quella che l’altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mi sono fermata. Non riesco a fare nessuna differenza”. Proseguesull’analisi della sua prestazione in discesa ed usa parole durissime: “Vado bene solo nelle 4diqua sotto, non sono abbastanza. Tutto il resto. Vado in tilt ...

