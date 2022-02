Scandalo Report | Forza Italia scrive ai vertici Rai | “Inquietanti interrogativi sul metodo Ranucci”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “I contenuti del video pubblicato sul sito del quotidiano il Riformista con protagonista il giornalista Sigfridosuscitanosulcon il quale il conduttore diacquisirebbe il materiale delle sue inchieste. In sostanza apparirebbe una modalità consolidata quella di concordare l’invio di materiale anonimo da parte di sconosciuti (coperti da società di comodo o prestanome) a fronte di un contemporaneo invio di materiali inutili e inutilizzabili pagati dalla Rai con una fatturazione, per così dire, quantomeno fantasiosa se non fittizia”. Così in una lettera inviata al presidente della Rai, Marinella Soldi, e all’amministratore delegato, Carlo Fuortes, dai commissari dipresso la Commissione di Vigilanza Rai, Paolo ...

...corrono in rete facendo montare ancora di più la polemica sul " metodo -" nel confezionare inchieste e servizi: se si tratti di un enorme equivoco o di basi concrete per un maxinel ...... da prenotare subito 'I dati analizzati all'interno del nostrosi basano sull'analisi dei ... In molti urlano già alloper via delle assonanze con la ex Kim Kardashian (persino a livello ...Caos in Report dopo le accuse e i video contro Sigfrido Ranucci ... se si tratti di un enorme equivoco o di basi concrete per un maxi scandalo nel servizio pubblico toccherà ora alla Rai valutarlo.Per capire se davvero Report è una «centrale di dossieraggi anonimi, una macchina del fango sospinta dal suo conduttore», come sostiene il renziano Davide Faraone, la Vigilanza Rai ha una sola strada: ...