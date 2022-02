Quando si recupera Bologna-Inter: l’ipotesi più probabile ad oggi (Di lunedì 14 febbraio 2022) In tanti si chiedono Quando si recupera Bologna-Inter, match che a questo punto assume ancora più valore dopo l’avvicinamento in classifica di Milan e Napoli ai nerazzurri. La squadra di Pioli, non a caso, è balzata al primo in classifica, ma la partita che non si è disputata in occasione dell’Epifania ora assume contorni cruciali per gli equilibri in Serie A. I tempi si sono allungati per il ricorso dei nerazzurri, intenzionati più che altro a chiedere lumi sulla documentazione del primo verdetto sul rinvio. Proviamo a capire Quando si recupera Bologna-Inter Tutto nasce dalla decisione opposta che è stata presa con Udinese-Salernitana, visto il 3-0 a tavolino assegnato ai friulani. Qui, però, il rinvio è scontato ed è altrettanto possibile che i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) In tanti si chiedonosi, match che a questo punto assume ancora più valore dopo l’avvicinamento in classifica di Milan e Napoli ai nerazzurri. La squadra di Pioli, non a caso, è balzata al primo in classifica, ma la partita che non si è disputata in occasione dell’Epifania ora assume contorni cruciali per gli equilibri in Serie A. I tempi si sono allungati per il ricorso dei nerazzurri, intenzionati più che altro a chiedere lumi sulla documentazione del primo verdetto sul rinvio. Proviamo a capiresiTutto nasce dalla decisione opposta che è stata presa con Udinese-Salernitana, visto il 3-0 a tavolino assegnato ai friulani. Qui, però, il rinvio è scontato ed è altrettanto possibile che i ...

