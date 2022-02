Parigi | poliziotti uccidono un uomo armato in una stazione della città

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Due agentiPolizia francese hanno sparato e ucciso un. È quanto accaduto nella giornata di oggi a, in una delle stazioni più frequentateregione dell’Ile-de-France. Pare che la vittima brandisse un coltello con una lama lunga ben 30 centimetri e che minacciasse le pattuglie del luogo da parecchi minuti. E così, al termine di un’operazione messa in atto per cercare di fargli gettare l’arma, le autorità si sono viste costrette a fare fuoco sul loro bersaglio e quest’ultimo è sfortunatamente morto. Stando a quanto riferisce Il CorriereSera e a quel che riportano fonti vicine agli inquirenti d’oltralpe, inoltre, l’non era sconosciuto alle Forze dell’Ordine. Anzi, queste erano sulle sue tracce già da diverso tempo. Il pugnale ...

Duefrancesi hanno sparato e ucciso un uomo che questa mattina, attorno alle 7, aveva minacciato ...Sull'arma era presente la scritta 'ACAB' (All cops are bastards, tutti isono bastardi). In un tweet pubblicato successivamente, il Ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha sottolineato ...Un uomo è stato ucciso a Parigi dopo aver minacciato degli agenti di Polizia con un coltello. Come riportato da Ansa, nei pressi della stazione ferroviaria Gare du Nord della capitale francese