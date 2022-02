No-Vax a Roma, raduno a Piazza Venezia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono dati appuntamento a Roma, grazie ai numerosi messaggi che in questi giorni hanno circolato sulle chat Telegram. “Venite con tutti i mezzi che potete”, è l’invito che da giorni anima l’ambiente no-vax. Anche gli italiani contrari al vaccino o al Green pass si sono organizzati sul modello francese. Vogliono bloccare la Capitale e paralizzare il traffico. Per ora, però, nessun disordine è stato segnalato. I manifestanti, un centinaio in tutti, si sono dati appuntamento questa mattina davanti all’Altare della Patria, a Piazza Venezia. E’ rimasto per ora vuoto il Circo Massimo, dove i no-vax avrebbero dovuto incontrarsi alle 10 di questa mattina. Ma è probabile che si sposteranno nel pomeriggio. Alla vigilia dell’entrata in vigore del divieto di ingresso al lavoro per gli over 50 senza vaccino, i no-vax chiedono alle istituzioni di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono dati appuntamento a, grazie ai numerosi messaggi che in questi giorni hanno circolato sulle chat Telegram. “Venite con tutti i mezzi che potete”, è l’invito che da giorni anima l’ambiente no-vax. Anche gli italiani contrari al vaccino o al Green pass si sono organizzati sul modello francese. Vogliono bloccare la Capitale e paralizzare il traffico. Per ora, però, nessun disordine è stato segnalato. I manifestanti, un centinaio in tutti, si sono dati appuntamento questa mattina davanti all’Altare della Patria, a. E’ rimasto per ora vuoto il Circo Massimo, dove i no-vax avrebbero dovuto incontrarsi alle 10 di questa mattina. Ma è probabile che si sposteranno nel pomeriggio. Alla vigilia dell’entrata in vigore del divieto di ingresso al lavoro per gli over 50 senza vaccino, i no-vax chiedono alle istituzioni di ...

repubblica : Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale [di Luca Monaco] - fanpage : I #Novax minacciano una 'Marcia su Roma' - ElenaBraga15 : RT @ElenaBraga15: ROMA ORA CHI PUÓ VADA A DARE SOSTEGNO!!! - emilio55555 : RT @TuttoSuRoma: Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a #Roma. Elicotteri sorvolano la capitale - PatriziaAlessa2 : RT @Segnoditerra_1: L’infermiera colpita con calci in faccia dal no vax che rifiuta le cure Che cazzo c'eri andato a fare in ospedale? Mor… -