Niente Mascherine a Scuola: Ecco Dove non ci Sarà più L’Obbligo (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Austria ha deciso di far togliere le Mascherine a Scuola. Ad annunciarlo il Ministro dell’Istruzione Martin Polaschek: “Serve buonsenso, se l’andamento della pandemia lo permetterà ci saranno ulteriori allentamenti“. La ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Austria ha deciso di far togliere le. Ad annunciarlo il Ministro dell’Istruzione Martin Polaschek: “Serve buonsenso, se l’andamento della pandemia lo permetterà ci saranno ulteriori allentamenti“. La ...

Advertising

GiovanniToti : Sorridiamo! Da oggi niente più mascherine all’aperto in tutta Italia, a prescindere dal colore della Regione. Ripre… - GiovaQuez : Dal prossimo 11 febbraio in zona bianca niente più mascherine all'aperto. Costa: 'Successivamente ci sarà un'ordina… - meteosergio1 : Si, però non spiega il perché di questa ondata terribile: #abbracciauncinese #involtiniprimavera… - ILupobianco : RT @ILupobianco: Nella SCANDINAVIA SONO STATE RIMOSSE TUTTE le già POCHE RESTRIZIONI In ???? Norvegia, ???? Danimarca e ???? Svezia é TUTTO APER… - scelgoharry : Però qui in Italia vogliono fare il tana libera tutti a marzo, niente più stato di emergenza e mascherine al chiuso… -