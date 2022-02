Musica | sorrisi e abiti alla moda | così le traversate illegali diventano un reality

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sembra esserci un nuovo (preoccupante) format sui social: la condivisione dei video degli influencer a bordo delle carrette del mare in direzione dell'Italia

Advertising

Cindy60064966 : RT @Ettore572: @Isabella00089 Bellissimo giorno cara Isabella???????? Ti auguro una meravigliosa settimana piena di sorrisi di gioia, belle so… - RobyBuselli : RT @SummerJamboree: Una dichiarazione d’amore agli abbracci veri, ai balli condivisi, alle grande musica e ai sorrisi. ? #SUMMERJAMBOREE #2… - PaolaPaolin : RT @Ettore572: @Isabella00089 Bellissimo giorno cara Isabella???????? Ti auguro una meravigliosa settimana piena di sorrisi di gioia, belle so… - YouTvrs : #Donoma sold out: musica ad alto volume e tanti sorrisi per la '#Riapertura' - FOTO - - passettoancona : MarcheTourism: RT @SummerJamboree: Una dichiarazione d’amore agli abbracci veri, ai balli condivisi, alle grande mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica sorrisi

il Giornale

Agnelli 11 novembre - Bologna, Teatro EuropAuditorium 13 novembre - Roma, Auditorium Parco della- Sala Santa Cecilia 21 novembre - Londra, O2 Sheperd's Bush Empire 23 novembre - Amsterdam, ...Alessandro Alicandri Come aveva spiegato aprima del Festival di Sanremo presentando il brano "Ovunque sarai" (disco d'oro), Irama ha sentito forte il desiderio di tornare con un album dove, per la prima volta, lascia largo spazio alle ...I video sono stati condivisi sui social con sottofondo di musica e hanno superato il milione di visualizzazioni. Sono stati condivisi il 16 e il 17 dicembre e scorrendo nelle cronache di quei giorni ...“Abbracci veri, balli condivisi, grande musica e sorrisi” è lo slogan scelto per l’edizione 2022 (la XXII) del Summer Jamboree, festival della Musica e Cultura Usa degli anni ’40 e ’50, che torna ...