"Molestato in maniera violenta". Tommaso Cerno-choc, la confessione da Giletti: ecco chi è la bestia (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Da giovane fui Molestato da un educatore per quasi due anni, anche in maniera violenta": la dolorosa confessione arriva da Tommaso Cerno a Non è l'Arena, nello studio di Massimo Giletti. Il giornalista e senatore del Gruppo misto, ospite della trasmissione di La7, ha spiegato che quella era la prima volta in cui lo raccontava. La sua testimonianza è venuta fuori mentre in studio si stava affrontando il caso delle presunte molestie sessuali denunciate da due studentesse nella scuola di Castrolibero, in provincia di Cosenza. Tommaso Cerno ha rivelato di ammirare i 1500 giovani che da giorni occupano l'istituto "Valentini-Majorana" e poi ha ammesso di non avere avuto lo stesso coraggio quando 30 anni fa fu lui a subire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Da giovane fuida un educatore per quasi due anni, anche in": la dolorosaarriva daa Non è l'Arena, nello studio di Massimo. Il giornalista e senatore del Gruppo misto, ospite della trasmissione di La7, ha spiegato che quella era la prima volta in cui lo raccontava. La sua testimonianza è venuta fuori mentre in studio si stava affrontando il caso delle presunte molestie sessuali denunciate da due studentesse nella scuola di Castrolibero, in provincia di Cosenza.ha rivelato di ammirare i 1500 giovani che da giorni occupano l'istituto "Valentini-Majorana" e poi ha ammesso di non avere avuto lo stesso coraggio quando 30 anni fa fu lui a subire ...

