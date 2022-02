Advertising

Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - carlolaudisa : Il #Milan cambia passo con il rinnovo di @TheoHernandez sino al 2026: ingaggio da 4,5 mln netti. Ora si prova a bli… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Cinque club interessati a Franck #Kessié | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, Kessie presidente a fine mandato: Pioli fa scudo, ma i tifosi ormai hanno capito come funziona: Quella di Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie

Pianeta Milan

1 Franck, in scadenza con il, a breve deciderà il proprio futuro: stando alla stampa spagnola, il Barcellona attende ancora una risposta all'offerta presentata al centrocampista ivoriano.Tra qualche mese potrebbe toccare anche a Romagnoli ma soprattutto a, ma ilcontinua per la sua squadra. Ad esaltare questa strategia ci pensa il giornalista Angelo Mangiante che su ...Il Milan guarda al mercato della prossima estate: stuzzica l’idea di un parametro zero in uscita dalla rivale Juventus Impegnato nell’appassionante corsa Scudetto con Inter e Napoli, il Milan sta ...Franck Kessie, in scadenza con il Milan, a breve deciderà il proprio futuro: stando alla stampa spagnola, il Barcellona attende ancora una risposta all'offerta presentata al centrocampista ivoriano.