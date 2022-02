Messina: deve scontare 4 anni di carcere per estorsione, arrestato (Di lunedì 14 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

messina_oggi : Centrodestra, Salvini “Deve ripartire da progetti comuni”ROMA (ITALPRESS) - 'Il centrodestra deve ripartire da alcu… - ciencio_tpw : RT @falce_e: Messina Denaro rientri e si metta in politica, le sorti della politica le deve decidere chi vota, non i pm - nicolaebasta : RT @falce_e: Messina Denaro rientri e si metta in politica, le sorti della politica le deve decidere chi vota, non i pm - fefebaraonda : RT @falce_e: Messina Denaro rientri e si metta in politica, le sorti della politica le deve decidere chi vota, non i pm - avantibionda : RT @falce_e: Messina Denaro rientri e si metta in politica, le sorti della politica le deve decidere chi vota, non i pm -