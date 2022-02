Maternità anticipata | a chi spetta e come richiederla

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 14 febbraio 2022) In Italia le donne lavoratrici (ma anche i papà) che sono in gravidanza hanno diritto a una serie di condizioni agevolate (per quanto non sempre sia corretto parlarne in questi termini). Tra le diverse tipologie di congedo previste dall’INPS, oltre al più noto congedo diobbligatorio, esiste anche una forma diche consente,indica il nome stesso, di astenersi dal lavoro prima di quanto consentirebbe laobbligatoria (da 1 a 2 mesi prima della data presunta del parto). Una possibilità da conoscere per capiregestire il non sempre facile rapporto tra lavoro e, lavoro e gravidanza.: cos’è efunziona Per congedo di ...