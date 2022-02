L’Eredità 14 febbraio 2022, il giovanissimo neo-campione Alessio non indovina la parola misteriosa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella puntata di San Valentino è arrivato al gioco finale de L’Eredità un nuovo campione, Alessio. Un campione giovanissimo, di appena 18 anni, arrivato con 120.000 euro alla ghigliottina. E così nel gioco finale de L’Eredità di quest’oggi – 14 febbraio 2022 – s’è ritrovato con un bottino di 15.000 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Aria Stivale Stadio Morricone Angelica. Dopo aver atteso lo scadere del canonico minuto, Alessio – che ancora va al liceo (al Kant, linguistico di Roma) ha scritto la sua parola: Anello. Una ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella puntata di San Valentino è arrivato al gioco finale deun nuovo. Un, di appena 18 anni, arrivato con 120.000 euro alla ghigliottina. E così nel gioco finale dedi quest’oggi – 14– s’è ritrovato con un bottino di 15.000 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre ladi oggi: Aria Stivale Stadio Morricone Angelica. Dopo aver atteso lo scadere del canonico minuto,– che ancora va al liceo (al Kant, linguistico di Roma) ha scritto la sua: Anello. Una ...

