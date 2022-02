La parte della donna-gatto le ha lasciato una grande sicurezza in se stessa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Prima di lei ci sono state Julie Newmar, Lee Meriwether, Eartha Kitt e, in tempi più recenti, anche Michelle Pfeiffer, Halle Berry ed Anne Hathaway. Ora, però, il turno di indossare il costume daspetta a Zoë Kravitz, 33 anni, che sarà l’antagonista dell’uomo pipistrello – alias Robert Pattinson – nel film The Batman, diretto da Matt Reeves, in uscita il 3 marzo 2022. Leggi anche › Zoë Kravitz sarà Catwoman in The Batman, accanto a Robert Pattinson Lo stile di Zoë Kravitz guarda le foto ...