Il rinnovo di Mertens e il riscatto di Anguissa | le ultime di calciomercato sul Napoli

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è stato ospite della trasmissione "Il Bello del Calcio" su Canale 21 parlando del calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato: "rinnovo di Mertens? Lì secondo me è un discorso che riguarda il giocatore con il presidente De Laurentiis. Dries rappresenta anche un punto di riferimento per lo spogliatoio ed è amatissimo dai tifosi. Mi auguro che la storia d'amore continui. FOTO: Getty – Mertens Anguissa Napoli Da sistemare la situazione legata ad Anguissa, che credo il Napoli riscatterà visto il prezzo da 15 milioni di euro, cifra abbordabile considerato quanto costano i calciatori di questo livello. Poi dovremo vedere i rinnovi di giocatori importanti come Koulibaly e Fabian ...

