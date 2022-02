Advertising

FQMagazineit : I Maneskin “impazziscono” al concerto di Miley Cyrus: ecco il video (e cosa chiedono i fan) -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin impazziscono

Rumors

Di Linda Salvetti Dopo la standing ovation per i, e le lacrime di commozione di Damiano (sarà il successo a farli grandi o sono obbligati ...pubblico si alza a ballare e i social...Da Etro a Gucci, i brand italiani cheper la band romana Il loro gusto gender fluid ... Ine hanno dato prova sin dal Festival di Sanremo, quando hanno indossato tutti per l'ultima ...I Maneskin sorprendono i fan con un augurio speciale sui social per i vincitori del Festival di Sanremo 2022. Scopriamo il tweet che ha fatto impazzire.Mentre lavoravano al loro ultimo disco, nelle pause, magari anche a tarda notte, i Måneskin giocavano a ping pong. Ma palleggiavano piano, per non far rumore e non disturbare il padrone di casa: Ron.