Corruzione, Csel: 529 segnalazioni illeciti ad Anac nel 2021, -45% dal 2018 (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos/Labitalia) - "La procedura per segnalare gli illeciti, nata analogica, è stata completamente informatizzata solo nel 2018. Il tasso di crescita delle segnalazioni inviate all'Anac era molto serrato i primi anni ma sembra aver perso vigore negli ultimi". A evidenziarlo un dossier realizzato da Csel (Centro studi enti locali) per l'Adnkronos. Csel precisa che "è difficile fare un raffronto esaustivo perché i dati diramati a questo proposito dall'Autorità AntiCorruzione non sono del tutto comparabili". "Stando a quanto emerge dal 4° Rapporto sul Whistleblowing, presentato lo scorso ottobre e aggiornato al 30 giugno 2019, l'Anac - riferisce Csel - ha ricevuto 125 segnalazioni nel 2015, 183 nel 2016, 364 nel ...

