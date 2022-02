Come Tananai è diventato conduttore di Domenica In (solo per qualche minuto) | VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Allora siediti qua, mi vado a cambiare e torno”: Mara Venier lascia le “chiavi” dello studio di Domenica In a Tananai, che diventa conduttore per pochi minuti. Il tempo necessario affinché il volto storico della trasmissione vada fuori dall’occhio delle telecamere per indossare una maglietta, regalatale dal cantante arrivato ultimo al Festival di Sanremo, con la scritta “Tananai” a imitare il font degli Iron Maiden. “Conduco io?”, ha chiesto allora sorpreso Tananai, che si è seduto sulla sedia al centro dello studio tenendo in mano la cartellina con la scaletta del programma. Nei fatti però la trasmissione si è interrotta, con la band che ha riempito il momento suonando “Sesso occasionale”, la canzone che non ha scaldato la giuria di Sanremo ma che si candida a diventare tormentone di questi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Allora siediti qua, mi vado a cambiare e torno”: Mara Venier lascia le “chiavi” dello studio diIn a, che diventaper pochi minuti. Il tempo necessario affinché il volto storico della trasmissione vada fuori dall’occhio delle telecamere per indossare una maglietta, regalatale dal cantante arrivato ultimo al Festival di Sanremo, con la scritta “” a imitare il font degli Iron Maiden. “Conduco io?”, ha chiesto allora sorpreso, che si è seduto sulla sedia al centro dello studio tenendo in mano la cartellina con la scaletta del programma. Nei fatti però la trasmissione si è interrotta, con la band che ha riempito il momento suonando “Sesso occasionale”, la canzone che non ha scaldato la giuria di Sanremo ma che si candida a diventare tormentone di questi ...

