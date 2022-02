Chiamatelo Ballando con le maschere

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Se Il cantante mascherato diventa una variante diCorriere della sera, pagina 43, di Aldo Grasso. Che il Cantante mascherato fosse destinato a diventare una specie di spin-off o prolungamento dicon le stelle ormai si era capito. La terza edizione, iniziata venerdì in prima serata, non ha fatto altro che confermare questa impressione. Forse l’unico modo di localizzare su Rai1 i vaneggianti pupazzi del format ideato in Sud Corea, che ha poi inaspettatamente spopolato in tutto il mondo, era quello di sciacquare i panni dell’immaginario manga nel milieu della Milly Carlucci S.p.a, nel gorgo di una frustrazione impiegatizia. Con la sua scuderia di volti (da Federico Fashion Style ai maestri di, ci si aspettava solo di veder sbucare Guillermo Mariotto da un momento all’altro), l’atmosfera lustrini e paillettes, ...