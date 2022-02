Caro bollette, il Governo accelera per un intervento immediato (Di lunedì 14 febbraio 2022) La crisi economica e finanziaria innescata dall’emergenza pandemica da Coronavirus inizia a far sentire i suoi effetti. Il costo della vita è notevolmente aumentato e sono tanti gli italiani che stanno riscontrando numerose difficoltà. Basti pensare che una considerevole fetta di popolazione non riesce più ad arrivare nemmeno a fine mese. E benché si senta spesso parlare di ripresa, la realtà dei fatti è decisamente diversa e ben più grave di quel che si possa immaginare. Crescita sconsiderata del prezzo dei beni di prima necessità, così come del valore delle risorse energetiche, e innalzamento dell’inflazione, infatti, si stanno rivelando piuttosto ostici. Per non parlare del Caro bollette, che minaccia di rappresentare una vera e propria stangata sulle tasche dei cittadini. Per questo motivo, il Governo è al lavoro su una serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) La crisi economica e finanziaria innescata dall’emergenza pandemica da Coronavirus inizia a far sentire i suoi effetti. Il costo della vita è notevolmente aumentato e sono tanti gli italiani che stanno riscontrando numerose difficoltà. Basti pensare che una considerevole fetta di popolazione non riesce più ad arrivare nemmeno a fine mese. E benché si senta spesso parlare di ripresa, la realtà dei fatti è decisamente diversa e ben più grave di quel che si possa immaginare. Crescita sconsiderata del prezzo dei beni di prima necessità, così come del valore delle risorse energetiche, e innalzamento dell’inflazione, infatti, si stanno rivelando piuttosto ostici. Per non parlare del, che minaccia di rappresentare una vera e propria stangata sulle tasche dei cittadini. Per questo motivo, ilè al lavoro su una serie ...

