Bob, Pechino 2022: nel 2 al maschile è subito Francesco Friedrich show. Patrick Baumgartner 20mo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Era l’uomo più atteso di tutta la rassegna per il bob e ha subito messo in scena la prima recita di uno show che dovrebbe essere immenso. Francesco Friedrich si porta al comando del 2 maschile alle Olimpiadi di Pechino con l’ennesima run perfetta, a distanziare nettamente i rivali. Il cammino è ancora lungo (quattro le run, un’altra oggi, poi il resto domani), ma la prima medaglia d’oro sembra già essere prenotata. Il teutonico, dominatore della disciplina ormai da anni, non sente la pressione e stampa sul ghiaccio dell’Olympic Bobsleigh Yanqing National Sliding Centre il miglior crono in 59”02, nuovo record della pista (ed anche di spinta). Alle sue spalle insegue il connazionale Johannes Lochner, distanziato di 24 centesimi. Terzo ed unico non tedesco tra primi quattro è il russo ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Era l’uomo più atteso di tutta la rassegna per il bob e hamesso in scena la prima recita di unoche dovrebbe essere immenso.si porta al comando del 2alle Olimpiadi dicon l’ennesima run perfetta, a distanziare nettamente i rivali. Il cammino è ancora lungo (quattro le run, un’altra oggi, poi il resto domani), ma la prima medaglia d’oro sembra già essere prenotata. Il teutonico, dominatore della disciplina ormai da anni, non sente la pressione e stampa sul ghiaccio dell’Olympic Bobsleigh Yanqing National Sliding Centre il miglior crono in 59”02, nuovo record della pista (ed anche di spinta). Alle sue spalle insegue il connazionale Johannes Lochner, distanziato di 24 centesimi. Terzo ed unico non tedesco tra primi quattro è il russo ...

