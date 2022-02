Bob, Pechino 2022: Francesco Friedrich al comando del 2 a metà gara ma Lochner è vicino. Baumgartner 21mo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è chiusa la prima giornata dedicata al bob a 2 maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino. Al comando a metà gara, dopo che sono state disputate le prime due manche all’Olympic Bobsleigh Yanqing National Sliding Centre, troviamo il grande favorito della vigilia, Francesco Friedrich. Il teutonico, dominatore della disciplina, dopo aver fatto la differenza nella prima discesa, non ha fatto il vuoto nella seconda run e dunque lascia ancora aperta la situazione in chiave oro con il suo crono di 1’58”38. Alle sue spalle infatti non si è arreso il connazionale Johannes Lochner che, con il miglior tempo parziale, rimonta e si porta a soli 15 centesimi dalla vetta. L’oro sembra un discorso a due, molto più aperta invece la battaglia per il bronzo. Terza piazza momentanea ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è chiusa la prima giornata dedicata al bob a 2 maschile alle Olimpiadi invernali di. Al, dopo che sono state disputate le prime due manche all’Olympic Bobsleigh Yanqing National Sliding Centre, troviamo il grande favorito della vigilia,. Il teutonico, dominatore della disciplina, dopo aver fatto la differenza nella prima discesa, non ha fatto il vuoto nella seconda run e dunque lascia ancora aperta la situazione in chiave oro con il suo crono di 1’58”38. Alle sue spalle infatti non si è arreso il connazionale Johannesche, con il miglior tempo parziale, rimonta e si porta a soli 15 centesimi dalla vetta. L’oro sembra un discorso a due, molto più aperta invece la battaglia per il bronzo. Terza piazza momentanea ...

