Berlino 2022 | Isabelle Huppert positiva al COVID non potrà ritirare l' Orso d' oro alla carriera

Isabelle Huppert è risultata positiva al COVID e non potrà lasciare Parigi, essendo così impossibilitata a ricevere l'Orso d'oro alla carriera al festival di Berlino 2022. L'attrice non parteciperà quindi all'appuntamento cinematografico ed è rimasta a Parigi, dove ha scoperto che non poteva partire per raggiungere la capitale tedesca.

