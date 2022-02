Albiol ricorda Napoli | “Mi è successo grazie a Sarri! Nel 2004 potevo morire”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ex difensore delRaulha rilasciato un’intervista al quotidiano El Pais,ndo il suo periodo di militanza degli azzurri. Lo spagnolo ha giocato aper ben 6 stagioni, fra il 2013 e il 2019, e ha formato per anni insieme a Koulibaly un coppia centrale imperforabile. “Con Sarri tre anni di costante apprendimento”hato gli allenatori da cui è stato allenato nel corso della sua carriera, con un pensiero speciale per il periodo napoletano: “Ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori e, soprattutto, ho avuto la fortuna di avere ottimi allenatori che mi hanno aiutato a migliorare: Benitez, Quique Sánchez Flores, Pellegrini, Mourinho, Sarri, Ancelotti, ora Emery. Ho fatto il salto di qualità con Sarri al. ...

Raul Albiol ha ricordato gli anni con Sarri e Ancelotti, con il primo indispensabile per la sua crescita professionale. Rivelando anche un momento in cui, segnatamente 18 anni fa, poteva anche morire. Il difensore del Villarreal Raul Albiol ha parlato ai colleghi spagnolo dopo il pareggio con il Real Madrid: "Gomitata a Vinicius? Non l'ho visto arrivare. Se l'avessi colpito avrebbe sanguinato, ..."