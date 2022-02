Ultime Notizie Roma del 13-02-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco all’angelus di oggi ha invitato a pregare in silenzio per la crisi nel paese nell’Europa orientale da dove arrivanomolto preoccupanti monta la tensione per una imminente invasione russa per il lavoro della diplomazia per evitare lo scontro nato nessuno spiraglio finora è arrivato dai contatti tra biden è Putin e per chi era quella Mary allarmismo che causa solo panico ma ascoltiamo le parole del Santo Padre leche giungono dal Ucraina sono molti preoccupanti affido all’intercessione della Vergine Maria della coscienza dei responsabili politicicorso per la pace preghiamo in silenzio lunga telefonata Tra il presidente americano Joe biden e quello Russo Vladimir Putin sbloccato la situazione critica in Ucraina non ...