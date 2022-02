Serie B 2021 2022 | la capolista Lecce sbatte sul Benevento | solo 1-1 al Via del Mare

(Di domenica 13 febbraio 2022) Gara intensa atrache termina con un pareggio per 1-1. Difese ordinate, portieri attenti e tanto spettacolo. Il match si sblocca nel primo tempo con l’autogol di Calabresi e poi col pareggio di Strefezza. Pugliesi che rimangono primi, in testa alla classifica, ma sono ora tallonati da Cremonese e Pisa, ad un punto. Campani sesti, a -5 dalla vetta. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti. Gara che si sblocca quasi subito nel primo tempo quando, al minuto 13?, ilpassa in vantaggio con una incredibile carambola: Insigne mette un pallone sul secondo palo, autopalo di Calabresi, pallone che ritorna in area, Majer inciampa sul pallone quando sta per spazzare, ne approfitta Acampora che ...

Advertising

SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Leao (8') ? ? - VeneziaFC_IT : Il difensore ceco Aleš Mateju firma per il resto della stagione 2021/22. 25 anni, Mateju arriva da svincolato dopo… - SkySport : ?? INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Perisic (38’) ? #Giroud (75’) ? #Giroud (78’) ? SERIE A – 24^ giornata ? ?… - Eurosport_IT : Finisce 1-1 tra Empoli e Cagliari ? #SerieA | #EmpoliCagliari - sportface2016 : #SerieB 2021/2022: la capolista #Lecce sbatte sul #Benevento, solo 1-1 al Via del Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

... Roh ha anche chiarito che nella seconda metà del 2022 arriverà il refresh dellaZ , di cui per il momento non sappiamo ancora nulla, e che dal 2023 in poi l'alternanza stabilita neltra ......Sole 24 Ore ha fornito unadi cifre. Dicono con chiarezza che la ripresa passa attraverso i somministrati : in un anno in 93mila sono stati assunti con questo tipo di contratto, a novembre...Gara intensa a Lecce tra Lecce e Benevento che termina con un pareggio per 1-1. Difese ordinate, portieri attenti e tanto spettacolo. Il match si sblocca nel primo tempo con l’autogol di Calabresi e ...Per la Roma torna Pellegrini dal primo minuto. Il Sassuolo invece dovrà fare a meno di Scamacca e Raspadori: in campo Defrel e Traorè.