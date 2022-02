Scontro tra Nike e Inter: alla base c’è l’accordo nerazzurro con Moncler (Di domenica 13 febbraio 2022) Scontro tra Inter e Nike Da qualche mese l’Inter ha raggiunto un accordo con Mocler per quanto riguarda l’abbigliamento formale, secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, avrebbe aperto uno Scontro tra il club nerazzurro e Nike, da tempo sponsor tecnico. “In base all’accordo di sponsorizzazione con Nike, potremmo stipulare accordi con marchi di abbigliamento e calzature limitati all’abbigliamento formale e alle scarpe formali. A seguito della firma dell’accordo di sponsorizzazione con Moncler, Nike ci ha formalmente comunicato che intende ridurre la commissione base di 1 milione di euro all’anno a titolo di compensazione per la rinuncia ... Leggi su intermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022)traDa qualche mese l’ha raggiunto un accordo con Mocler per quanto riguarda l’abbigliamento formale, secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, avrebbe aperto unotra il club, da tempo sponsor tecnico. “Inaldi sponsorizzazione con, potremmo stipulare accordi con marchi di abbigliamento e calzature limitati all’abbigliamento formale e alle scarpe formali. A seguito della firma deldi sponsorizzazione conci ha formalmente comunicato che intende ridurre la commissionedi 1 milione di euro all’anno a titolo di compensazione per la rinuncia ...

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Venti di guerra in Ucraina, il Papa chiede ogni sforzo per la pace Dopo l'allarme degli Usa sul rischio di un'invasione imminente, la diplomazia tenta di giocare le ultime carte per evitare lo scontro armato. Ma dal colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin non è ...

Rischiamo davvero la Terza Guerra Mondiale? Cosa succede ... ma anche altrettanto furbo da evitare di andare allo scontro con le altre potenze. Rischiamo ... E nel mentre arriva già l'allarme per le nostre tasche, considerando che le tensioni tra Russia e Ucraina ...

Scontro tra auto a Nus, due persone in ospedale Agenzia ANSA Usa-Russia, tra lo Sceriffo Biden e lo Zar Putin va in scena la "diplomazia da saloon" Dopo l’allarme degli Usa sul rischio di un’invasione imminente, la diplomazia tenta di giocare le ultime carte per evitare lo scontro armato. Ma dal colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin non è ...

Torino, violento scontro nella notte: cinque feriti nelle tre auto coinvolte Violento scontro a Torino. L'incidente alle prime luci di domenica 13 febbraio ha coinvolto tre auto tra via Stampini e via Veronese, nel quartiere Lucento. Cinque i feriti, fortunatamente non gravi.

