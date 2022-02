Sci di fondo | Francesco De Fabiani stecca ancora Pellegrino fa sognare | poi il valdostano va alla deriva

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’Italia ha sognato in grande per mezz’ora nella staffetta maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Ha rivolto la mente ai grandi fasti di un glorioso passato, ma soltanto per i primi 10 km. La frazione d’apertura è stata interpretata divinamente da un sontuoso Federico, il quale si è letteralmente scatenato dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella sprint. Ilè risultato propositivo e ha guidato il gruppetto all’inseguimento della fuggitiva Russia (poi vincitrice), tanto che ha chiuso la propria fatica in terza posizione, appaiatoGermania (seconda) e a 24 secondi dcapolista. Il testimone è poi passato nelle mani diDee abbiamo continuato a sperare per quattro chilometri, quando l’azzurro riusciva comunque a tenere ...

SkySport : ULTIM'ORA OLIMPIADI SCI DI FONDO, STAFFETTA 4X10KM UOMINI: L'ITALIA CHIUDE OTTAVA ORO AL ROC, ARGENTO ALLA NORVEGIA… - Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L'Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l'arge… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - TargatoCN : Sci di fondo: Davide Ghio campione italiano U18 nella sprint! - OA_Sport : Sci di fondo: Federico Pellegrino, la staffetta, una brillante performance e non solo -

Nella scenografica cornice della "Pista degli Abeti" di Schilpario, nella bergamasca, è andata in scena la nona tappa della Coppa Italia Senior Gamma e della Coppa Italia Giovani Rode, quest'ultima ...Bravissimo nella prima manche, meno nella seconda, ma è arrivato ine ha saputo gestirsi bene. River Radamus 7: il talento non manca e probabilmente nel prossimo quadriennio sarà sempre più ...Ancora un titolo olimpico per il Comitato Olimpico Russo, sotto le cui insegne gareggiano i fondisti della Russia, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il quartetto formato da Alexey Chervotkin, ...