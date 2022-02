Scholz, sanzioni occidentali immediate se la Russia invade (Di domenica 13 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in partenza per Kiev mentre martedì sarà a Mosca da Vladimir Putin, ha sottolineato che se la Russia dovesse invadere l'Ucraina le sanzioni occidentali sarebbero "... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf, in partenza per Kiev mentre martedì sarà a Mosca da Vladimir Putin, ha sottolineato che se ladovessere l'Ucraina lesarebbero "...

Advertising

iconanews : Scholz, sanzioni occidentali immediate se la Russia invade - 0760risolutore : Ucraina, Scholz: sanzioni occidentali immediate se la Russia invade Blinken: rischio alto - Il Sole 24 ORE ????????????????… - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina Il cancelliere tedesco #Scholz, in partenza per Kiev, mentre martedì sarà da Putin, ha sottolineato che se la Russ… - Radio1Rai : ??#Ucraina Il cancelliere tedesco #Scholz, in partenza per Kiev, mentre martedì sarà da Putin, ha sottolineato che s… - MMastrantuono : Le Sanzioni europee alla Russia auspicate da draghi e Scholz mi ricordano il marito che si taglia le palle per fare un dispetto alla moglie. -