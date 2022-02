Pechino 2022, Dorothea Wierer sesta nell’inseguimento (Di domenica 13 febbraio 2022) Pechino – Impressionante Marte Roeiseland vincitrice anche dell’inseguimento femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022, assicurandosi così la sua quarta medaglia (terza d’oro) in questa manifestazione a cinque cerchi. Sui 10 km dell’anello di Zhangjiakou, funestati dal vento e dalle basse temperature, la norvegese detta nuovamente la sua legge, fissando il cronometro sul tempo di 34’46?9 con un errore al tiro. La 31enne di Lillehammer ha preceduto sul traguardo la svedese Elvira Oeberg con l’ampio margine di 1’36?5 (tre errori). La medaglia di Bronzo va alla compagna di squadra norvegese Tiril Eckhoff a 1’48?7 con tre errori mentre la bielorussa Hanna Sola è arrivata quarta con 1’58?9 di distacco con tre errori e quinta la svedese Linn Persson a 2’07?2 con 2 errori. sesta posizione finale per Dorothea ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 13 febbraio 2022)– Impressionante Marte Roeiseland vincitrice anche dell’inseguimento femminile alle Olimpiadi di, assicurandosi così la sua quarta medaglia (terza d’oro) in questa manifestazione a cinque cerchi. Sui 10 km dell’anello di Zhangjiakou, funestati dal vento e dalle basse temperature, la norvegese detta nuovamente la sua legge, fissando il cronometro sul tempo di 34’46?9 con un errore al tiro. La 31enne di Lillehammer ha preceduto sul traguardo la svedese Elvira Oeberg con l’ampio margine di 1’36?5 (tre errori). La medaglia di Bronzo va alla compagna di squadra norvegese Tiril Eckhoff a 1’48?7 con tre errori mentre la bielorussa Hanna Sola è arrivata quarta con 1’58?9 di distacco con tre errori e quinta la svedese Linn Persson a 2’07?2 con 2 errori.posizione finale per...

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Tutte le medaglie dell'Italia a #Pechino2022. Con l'argento di Moioli e Visintin nello snowboard a… - Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - AnsaTrentinoAA : Pechino: De Aliprandini, dura da digerire ma così sono le gare. Azzurro caduto in gigante, ho pagato scarsa visibil… - GMendix : RT @formichenews: Per invadere l’Ucraina Mosca ha bisogno di Pechino Il Dragone guarda sornione la situazione in Est Europa. Per il moment… -