Pechino 2022 | curling | quarta sconfitta consecutiva per l’Italia | passa la Russia 10-7

(Di domenica 13 febbraio 2022) Le speranze di semifinale per gli azzurri nel torneo maschile disi allontanano sempre di più.per, che al National Scquatics Center è costretta ad arrendersi anche allaper 10-7. Troppi errori degli azzurri, che hanno pareggiato più volte il punteggio cedendo poi sul finale. IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE LA PARTITA -Dopo una mano nulla in apertura di match, laallunga con tre punti nel secondo end.reagisce e un grande colpo di Retornaz sul finale di terzo end gli permette di pareggiare i conti sul 3-3. I russi, ancora una volta, sfruttano i troppi errori degli avversari allungando ancora sul 3-6, ma gli italiani rispondono nuovamente nel quinto end con ...

Inseguimento uomini 12,5 km alle 11:45 con Inner Hofer , Dominik Windisch e Thomas Bormoliniappuntamenti Tv del 13 febbraioappuntamenti Tv del 13 febbraioSCI DI FONDO OGGI, 4X10 KM MASCHILE: IL PROGRAMMA E DOVE SEGUIRLA IN TV Orario d'inizio: 8:00 (ore italiane) Diretta TV: Rai 2, Eurosport 1 (canale 210 Sky) Diretta streaming: Discovery+,...Le speranze di semifinale per gli azzurri nel torneo maschile di curling si allontanano sempre di più. Quarta sconfitta consecutiva per l’Italia, che al National Scquatics Center è costretta ad ...Luca De Aliprandini va a caccia di una medaglia nel gigante delle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurro ha chiuso la prima manche in sesta posizione a 49 centesimi da Odermatt, complice per un errore ...