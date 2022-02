Nainggolan: “Immobile non mi piace, Dzeko il più forte con cui ho giocato” (Di domenica 13 febbraio 2022) “Il derby a Roma e Milano? A Roma è questione di vita o di morte, mentre a Milano è come giocare una partita tra amici. A Roma la gente ti ricorda il derby anche dopo settimane dalla partita, a Milano invece il giorno dopo puoi uscire a fare un giro in centro”. Così in un’intervista a OCW Sport, il centrocampista dell’Anversa Radja Nainggolan, ex di Roma e Inter tra le altre: “Il momento vissuto dalla Roma? Questa situazione fa stare male anche me che sono molto legato a questi colori. Ho parlato con diversi calciatori che sono stati allenati da Mourinho e mi hanno confermato che anche a un allenatore come il portoghese per vincere servono dei campioni. Tornerei a Roma anche adesso, ma rischierei di compromettere il legame che ho con i tifosi”. Poi anche un parallelismo tra Dzeko e Immobile: “Immobile è un ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) “Il derby a Roma e Milano? A Roma è questione di vita o di morte, mentre a Milano è come giocare una partita tra amici. A Roma la gente ti ricorda il derby anche dopo settimane dalla partita, a Milano invece il giorno dopo puoi uscire a fare un giro in centro”. Così in un’intervista a OCW Sport, il centrocampista dell’Anversa Radja, ex di Roma e Inter tra le altre: “Il momento vissuto dalla Roma? Questa situazione fa stare male anche me che sono molto legato a questi colori. Ho parlato con diversi calciatori che sono stati allenati da Mourinho e mi hanno confermato che anche a un allenatore come il portoghese per vincere servono dei campioni. Tornerei a Roma anche adesso, ma rischierei di compromettere il legame che ho con i tifosi”. Poi anche un parallelismo tra: “è un ...

