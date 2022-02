MotoGP | Jack Miller | “Non è stato facile girare | faceva molto caldo”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022)esprime il proprio parere al termine dei test di Mandalika. Il portacolori della Ducati guarda al primo appuntamento di Losail (Qatar), competizione che si svolgerà a marzo tra meno di un mese prima del ritorno dei protagonisti in Indonesia. L’australiano ha affermato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “In gara sarà tutto completamente differente. Mi sento pronto per il campionato. Non è. Sfortunatamente una caduta mi ha tolto un po’ di ritmo sul passo gara”. Il nativo di Townsville ha continuato dicendo: “Stavo lottando per il miglior tempo. Ho toccato la parte sporca del tracciato e sono caduto. Mi sono arrabbiato, non doveva accadere. Era importante per me tornare in pista per finire il ...