Milan-Giampaolo, il retroscena nel post partita con la Sampdoria (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel post partita di Milan-Sampdoria, Marco Giampaolo ha commentato anche il suo passato in rossonero: sorriso amaro per l'allenatore, secondo... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Neldi, Marcoha commentato anche il suo passato in rossonero: sorriso amaro per l'allenatore, secondo...

Advertising

FBiasin : Finalmente una buona prestazione di #Giampaolo per il #Milan. #MilanSamp - DiMarzio : #SerieA, @sampdoria | Le parole di #Giampaolo, che oltre ad analizzare #MilanSampdoria torna sulla sua esperienza i… - 11brahimovic : RT @gippu1: In #MilanSampdoria Dopo 16 anni Marco Giampaolo torna a subire gol dal Milan a San Siro su rinvio del portiere dopo meno di 10… - davideinno85 : RT @gippu1: In #MilanSampdoria Dopo 16 anni Marco Giampaolo torna a subire gol dal Milan a San Siro su rinvio del portiere dopo meno di 10… - Ggmar00 : RT @gippu1: In #MilanSampdoria Dopo 16 anni Marco Giampaolo torna a subire gol dal Milan a San Siro su rinvio del portiere dopo meno di 10… -