Milan, è sorpasso: Leao - gol, il Diavolo è davanti a tutti (Di domenica 13 febbraio 2022) Assist sfruttato. Il Milan ringrazia Inter e Napoli, fa il suo dovere sbarazzandosi della Sampdoria e si piazza in solitaria al comando della classifica, un punto sopra l'Inter. Certo, i nerazzurri ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 febbraio 2022) Assist sfruttato. Ilringrazia Inter e Napoli, fa il suo dovere sbarazzandosi della Sampdoria e si piazza in solitaria al comando della classifica, un punto sopra l'Inter. Certo, i nerazzurri ...

