Manchester | Rangnick esonerato | scelto il suo sostituto

(Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Ilavrebbe deciso di esonerare, affidando la guida tecnica a unche soddisferebbe sia i tifosi che la squadra. Una soluzione che farà piacere a tutti, lo United non sta bene,rischia il licenziamento e la panchina è pronta. Al tecnico tedesco non piace molto la squadra, che ha definito il suo approccio antiquato e, soprattutto, il risultato non è creare molta insoddisfazione nel gruppo della squadra, quindi in panchina l'idea di fare un altro cambio è tutt'altro che remoto. . Il tedesco siederà in panchina pur continuando a gestire il campo tecnico, sostituito da un tecnico sicuramente più esperto delWorld: è la domanda che si pongono anche i tifosi. L'innocenza die il giocatore. Cristiano Ronaldo ha chiarito che ...

Advertising

JoviAcm : RT @Milannews24_com: Manchester United, giocatori furiosi con Rangnick: la situazione - Milannews24_com : Manchester United, giocatori furiosi con Rangnick: la situazione - infoitsport : Manchester United, i calciatori scaricano Rangnick | Mercato | - infoitsport : Manchester United, giocatori furiosi con Rangnick: la situazione - gilnar76 : Manchester United, giocatori furiosi con Rangnick: la situazione #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester Rangnick

Paul Scholes è una delle leggende delUnited . L'ex centrocampista ha commentato il pareggio della squadra dinella partita contro il Southampton . L'inglese ha sottolineato il poco attaccamento alla maglia dei ...1 IlUnited sta vivendo una stagione sotto le aspettative. L'esonero di Solskjaer e l'arrivo di Ralf, non hanno cambiato il trend. Anzi. Stando a quanto raccontato da ESPN , diversi ...visto e considerato il rapporto non proprio idilliaco con il manager ad interim Ralf Rangnick Secondo quanto riportato dal Daily Star l’ex attaccante della Juve sarebbe scontento a Manchester e ...Anche contro il Southampton ieri in campionato l'attaccante portoghese non è riuscito a sbloccarsi Il 2022 del Manchester United, nonostante l'arrivo a fine novembre in panchina di Rangnick, non è ...