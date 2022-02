Hofer | rimonta clamorosa e beffa! Da 14° a quarto Oro francese

Advertising

Coninews : UNA RIMONTA PAZZESCA! ?? Quattordicesimo dopo la sprint, Lukas #Hofer fa 20/20 al poligono e chiude con una splendi… - ItaliaTeam_it : LUKI HAI FATTO UNA GARA MERAVIGLIOSA. Nell'inseguimento di #Beijing2022 Lukas Hofer rimonta e chiude al quarto po… - Eurosport_IT : Lukas Hofer è 4° nei 12,5km inseguimento ma che gara: ???? ???? ???? ???? ????????????????, una rimonta pazzesca e un cuore enorme… - manamoli95 : RT @ItaliaTeam_it: LUKI HAI FATTO UNA GARA MERAVIGLIOSA. Nell'inseguimento di #Beijing2022 Lukas Hofer rimonta e chiude al quarto posto c… - stefionice : RT @ItaliaTeam_it: LUKI HAI FATTO UNA GARA MERAVIGLIOSA. Nell'inseguimento di #Beijing2022 Lukas Hofer rimonta e chiude al quarto posto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Hofer rimonta

Un grandissimo Lukasha fatto sognare l'Italia del biathlon, mancando per 15'8 il podio nella 12,5 km a inseguimento che a Zhangjiakou ha visto il trionfo del francese Quentin Fillon Mallet e il crollo inatteso del ......- di - medaglia - dellitalia - dorothea - wierer - per - chiudere - un - cerchio - lukas -- ... Per quanto riguarda le medaglie , invece, lapiù imponente è quella della francese Anais ...Nella gara a inseguimento maschile sui 12,5 km dei Giochi olimpici di Pechino 2022 straordinaria rimonta di Lukas Hofer dal quattordicesimo posto della sprint di ieri, ma l’altoatesino si deve ...Purtroppo per i colori azzurri però, quello di Lukas Hofer, è valso solo il 4º posto finale alle ... Dietro, il vuoto: Roman Rees è sesto davanti al francese Desthieux, autore di una rimonta di ben 17 ...