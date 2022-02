Federica Panicucci, nozze con Bacini sempre più lontane: “Per ora è impossibile” (Di domenica 13 febbraio 2022) Federica Panicucci mette nuovamente in pausa le nozze con Marco Bacini, che appaiono sempre più lontane. Niente crisi di coppia però, per la conduttrice non è il momento ideale vista la crisi pandemica in corso. I due hanno deciso di aspettare finché non potranno festeggiare come hanno sempre sognato. Federica Panicucci: per ora io e Marco non ci sposiamo Federica Panicucci potrebbe non sposare il suo Marco Bacini nel 2022. Le nozze, già rimandate lo scorso anno, per ora non hanno una data precisa. La conduttrice risponde ai rumors su una possibile crisi di coppia affermando che il motivo del ritardo è tutt’altro. “E’ un periodo sereno dal punto di vista personale, ma ... Leggi su dilei (Di domenica 13 febbraio 2022)mette nuovamente in pausa lecon Marco, che appaionopiù. Niente crisi di coppia però, per la conduttrice non è il momento ideale vista la crisi pandemica in corso. I due hanno deciso di aspettare finché non potranno festeggiare come hannosognato.: per ora io e Marco non ci sposiamopotrebbe non sposare il suo Marconel 2022. Le, già rimandate lo scorso anno, per ora non hanno una data precisa. La conduttrice risponde ai rumors su una possibile crisi di coppia affermando che il motivo del ritardo è tutt’altro. “E’ un periodo sereno dal punto di vista personale, ma ...

