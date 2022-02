Draghi non sopporta più le follie del M5s | sfida aperta a Conte Il piano per isolare i grillini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il Marioche festeggia oggi il primo compleanno del suo governo è un uomo tutto sommato libero. Non ha più nulla da chiedere ai partiti: la presidenza della repubblica (almeno per questo giro) è andata, l'idea di guidare l'accozzaglia centrista alle elezioni lo inorridisce e di tornare a palazzo Chigi dopo il voto del 2023 francamente se ne infischia. Tutto ciò facilita il suo compito attuale: può governare come piace a lui, senza preoccuparsi di come reagiranno le forze della maggioranza. L'ITALIA DI MARIO - A modo suo, però,farà politica, e - spiega chi ne ha discusso con lui - ha ben chiaro a chi si rivolgerà. Non ai partiti e nemmeno direttamente agli italiani, esercizio "populista" che -non gli si addice. Parlerà invece alle categorie produttive, agli scienziati (il 16 febbraio visiterà i laboratori del Gran Sasso, assieme ...