DOMENICA IN: MARA VENIER TRA I BIG DI SANREMO, LE AMICHE GENIALI E ORNELLA MUTI

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, DOMENICA 13 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17.15 su Rai1, appuntamento con la ventiduesima puntata di DOMENICA In condotta da MARA VENIER. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L'attrice ORNELLA MUTI, una delle cinque co-conduttrici del Festival di SANREMO 2022, sarà protagonista di un'intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua lunga carriera cinematografica oltre a raccontare le sue emozioni vissute sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus. Prosegue lo spazio "Tutti pazzi per SANREMO" che vede protagonisti diverse star della musica: Donatella Rettore e Ditonellapiaga con "Chimica", Fabrizio Moro con "Sei Tu", Michele Bravi con "Inverno dei Fiori", Dargen D'Amico con ...

