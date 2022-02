De Angelis gioca il jolly | ' La cattedrale? Torni al Comune e poi la restauri in due anni'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Angelis gioca

corriereadriatico.it

PORTO SANT'ELPIDIO - La proprietà è disposta a consegnare la Cattedrale al Comune così com'è. Non gratis, sia chiaro. L'imprenditore Mauro De, comproprietario dell'area, all'incontro organizzato da 7 associazioni ambientaliste venerdì sera in via Del Palo, ha lanciato la bomba . Sottolineando che il Comune 'deve impegnarsi a mettere ...Andersoncon le mani del muro e mantiene le distanze (3 - 7). Ancora il martello americano di ... N.e.: Podrascanin, Lisinac, De(libero), Coser, Albergati. All. Lorenzetti, vice all. ...Non gratis, sia chiaro. L’imprenditore Mauro De Angelis, comproprietario dell’area, all’incontro organizzato da 7 associazioni ambientaliste venerdì sera in via Del Palo, ha lanciato la bomba.La decide De Angelis con un rigore al 10'. Dopo 10' la Sant mette subito la freccia: Pietrucci la gioca in verticale per Mucci che viene abbattuto in area da Pedicone. Amatangelo da Sulmona indica il ...