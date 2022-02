Covid | il bollettino aggiornato | incidenza stabile | risalgono i ricoveri

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 5.615 i nuovi positivi alin Campania, su 46.240 test esaminati. Il tasso dial 12,14% (ieri 12,25). Ildell’Unità di crisi segnala nove nuove vittime, di cui cinque nelle ultime 48 ore e quattro registrate in ritardo dai giorni precedenti. Dopo alcuni giorni di calo sono in lieve risalita i, con le intensive a quota 75 (+1) mentre le degenze sono 1.232 (+15). Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 5.615 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 4.391 Positivi al molecolare: 1.224 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Test: 46.240 di cui: Antigenici: 30.895 Molecolari: ...

Sono 5.946 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 6 morti. Segnalati a Roma 2.635 casi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici per un totale di 54.Sono 4.401 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 29 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.834 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.2017 molecolari e 15.617 test ...secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi (di cui 1.719 dopo test antigenico) sono pari al 7,4% di 29.160 tamponi eseguiti, di cui 22.534 ...CATANZARO – Oggi sono 1.359 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. Il bollettino della Regione registra anche 5 morti di cui 2 a Reggio, 2 a Cosenza e 1 a Catanzaro. I ricoveri diminuiscono in ...