Calcio: Juve con tridente Vlahovic-Morata-Dybala, Atalanta con tandem Muriel-Boga (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo, 13 feb. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta e Juventus, in campo alle 20.45 al Gewiss Stadium nel posticipo domenicale del 25° turno di Serie A. Allegri sceglie ancora il tridente Vlahovic, Morata, Dybala lasciando Cuadrado in panchina. A centrocampo confermato McKennie e turno di riposo per Zakaria. In difesa De Sciglio preferito ad Alex Sandro. Gasperini punta sulla coppia Muriel, Boga in attacco, Hateboer e Zappacosta esterni a centrocampo. Questi gli 11 iniziali: Atalanta (3-5-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Muriel, Boga. All. Gasperini JuveNTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo, 13 feb. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali dintus, in campo alle 20.45 al Gewiss Stadium nel posticipo domenicale del 25° turno di Serie A. Allegri sceglie ancora illasciando Cuadrado in panchina. A centrocampo confermato McKennie e turno di riposo per Zakaria. In difesa De Sciglio preferito ad Alex Sandro. Gasperini punta sulla coppiain attacco, Hateboer e Zappacosta esterni a centrocampo. Questi gli 11 iniziali:(3-5-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta;. All. GasperiniNTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, ...

