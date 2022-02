Berlusconi: “Il Milan non è male, ma deve essere più concreto” (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? "Il Milan non è male, ma dovrebbe avere una strategia offensiva più specifica per fare gol. Ho visto la partita del Milan e se è ben impostato potrà ottenere grandi risultati". Lo ha detto l'ex presidente del Milan e attuale patron del Monza Silvio al termine della vittoria della Brianza sulla SPAL. Per la squadra di Giovanni Stropa, Berlusconi ha detto: "Se continua così, il Monza può essere una buona squadra di Serie A". Oltre a ricordare che "sono ancora oggi il presidente della squadra di calcio più vincente della storia del calcio", Il Cavaliere gli ha assicurato che sabato prossimo tornerà all'U-Power Stadium di Monza per la partita contro il Pisa. . Aggiornato il 13 Febbraio 2022 da amministratore amministratore Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? "Ilnon è, ma dovrebbe avere una strategia offensiva più specifica per fare gol. Ho visto la partita dele se è ben impostato potrà ottenere grandi risultati". Lo ha detto l'ex presidente dele attuale patron del Monza Silvio al termine della vittoria della Brianza sulla SPAL. Per la squadra di Giovanni Stropa,ha detto: "Se continua così, il Monza puòuna buona squadra di Serie A". Oltre a ricordare che "sono ancora oggi il presidente della squadra di calcio più vincente della storia del calcio", Il Cavaliere gli ha assicurato che sabato prossimo tornerà all'U-Power Stadium di Monza per la partita contro il Pisa. . Aggiornato il 13 Febbraio 2022 da amministratore amministratore

