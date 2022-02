Allegri: «Giocato bene. Scudetto? Eravamo già ufficialmente fuori» (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Juve i microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Atalanta Juve. Le sue dichiarazioni. ANALISI – «Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita giocata bene tecnicamente. Abbiamo sbagliato tanto in fase realizzativa, avendo poi 3? di terrore a fine primo tempo. Lì abbiamo rischiato di capitolare, poi De Ligt si è immolato due volte. Secondo tempo buono, sul gol Vlahovic ha sbagliato a dare la palla e sono ripartiti ed è stato bravo Malinosvkyi. I ragazzi sono stati bravi poi alla fine e Danilo ha fatto una partita straordinaria» VALUTAZIONE DEL TRIDENTE – «Buona. Rabiot e McKennie nel primo tempo aprivano molto gli spazi, i ragazzi hanno fatto buone triangolazioni. C’è stato un momento in cui ci siamo ammucchiati troppo, loro ti saltano addosso. E’ stata una buona partita da parte di tutti, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Juve i microfoni di Dazn, Massimilianoha parlato dopo Atalanta Juve. Le sue dichiarazioni. ANALISI – «Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita giocatatecnicamente. Abbiamo sbagliato tanto in fase realizzativa, avendo poi 3? di terrore a fine primo tempo. Lì abbiamo rischiato di capitolare, poi De Ligt si è immolato due volte. Secondo tempo buono, sul gol Vlahovic ha sbagliato a dare la palla e sono ripartiti ed è stato bravo Malinosvkyi. I ragazzi sono stati bravi poi alla fine e Danilo ha fatto una partita straordinaria» VALUTAZIONE DEL TRIDENTE – «Buona. Rabiot e McKennie nel primo tempo aprivano molto gli spazi, i ragazzi hanno fatto buone triangolazioni. C’è stato un momento in cui ci siamo ammucchiati troppo, loro ti saltano addosso. E’ stata una buona partita da parte di tutti, ...

