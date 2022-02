AEW | Messo sotto contratto un talento di 16 anni | è un figlio d’arte

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 13 febbraio 2022) Nel corso della scorsa notte è andato in scena una show della Defy Wrestling dove il main event opponeva il campione Christopher Daniels al giovane 16enne Nick Wayne. A vincere è stato il veterano, ma nel post match sono arrivate due novità: la prima è una sfida a Wayne da parte di Shane Strickland; la seconda è una proposta didella AEW portata sul ring da Darby Allin. Il giovanedi Buddy Wayne, in passato in WWF e WCW – ha risposto di sì tra gli applausi del pubblico. Il momento immortalato da Bryan Alvarez Darby just presented Nick with an AEW contract pic.twitter.com/AAwA9VyrLU— Bryan Alvarez (@bryanalvarez) February 13, 2022